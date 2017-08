Questionario sull’ambiente ai candidati alle europee

A rispondere al questionario (13 domande che chiedono impegni concreti per l'ambiente su quattro fronti: chimica, biodiversità, clima e ogm) candidati di entrambi gli schieramenti e di ogni gruppo politico, che in alcuni casi hanno anche allegato il proprio programma in materia ambientale. Al questionario di Greenpeace non ha risposto nessun candidato di Alleanza Nazionale, mentre ha risposto l'1% della Lega Nord e il 2% di Forza Italia, il 4% dei Comunisti Italiani e il 6% di Rifondazione Comunista, il 7% di Libertà di Azione, il 9% della lista Uniti per l'Ulivo, il 10% dell'Udeur, il 18% della lista Di Pietro-Occhetto e il 24% dei Verdi. A ciascun candidato è stato chiesto di rispondere con un sì o un no a quesiti precisi, proposti sulla base di specifiche questioni ambientali all'ordine del giorno in Europa: una pagella ambientale ai deputati uscenti era già stata assegnata da Greenpeace e altre associazioni (pubblicata su www.eu-votewatch.org) prendendo in considerazione le espressioni di voto degli europarlamentari uscenti su 10 decisioni in tema ambientale ritenute cruciali. Leggi come hanno risposto i candidati al Parlamento europeo al questionario: Elezioni europee I candidati europarlamentari che volessero far pervenire le loro risposte al questionario possono ancora farlo su: questionario; fino a venerdì il sito dell'associazione sarà aggiornato con le risposte pervenute. Fonte: Ufficio Stampa Greenpeace