Radiohead, una nuova versione di Bloom è nella colonna sonora del documentario della BBC Blue planet II

La colonna sonora del documentario sugli oceani Blue planet II, prodotto dalla Bbc dopo quattro anni di riprese nei fondali più remoti della Terra, include anche una versione orchestrale di Bloom, un brano della band inglese Radiohead contenuto nell’album The king of limbs uscito nel 2011. La nuova canzone si chiama (ocean) Bloom ed è stata realizzata insieme al compositore Hans Zimmer, vincitore del premio Oscar come miglior colonna sonora nel 1994 per le musiche del filma animato Il re leone.

(ocean) Bloom, la nuova versione della canzone dei Radiohead per Blue planet II

Il sequel che ci porta alla scoperta della vita sottomarina

Una produzione Bbc ricca di grandi nomi

Un tuffo nell’oceano