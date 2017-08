Raffaello Garofalo: “Nasce la lobby (buona) delle alghe”

Per l'occasione abbiamo intervistato a Bruxelles uno dei fautori di questa iniziativa, Raffaello Garofalo, segretario generale dell'European Biodiesel Board. Le alghe sono la nuova frontiera per i biocarburanti? Sono una frontiera di assoluto interesse. Non solo per i biocarburanti, ma direi più in generale per le bioenergie. Perché investire nelle alghe? Il potenziale è enorme, ed è legato alla natura stessa dell'alga. L'alga fornisce una biomassa che non ha bisogno di terre arabili per essere prodotta. La base per produrre alghe può essere l'acqua marina, che è uno degli unici due "beni non economici" che esistono sulla Terra, insieme all'aria. Tutti gli altri beni sono rari e quindi, economicamente, hanno un valore. Quando ci saranno risultati su larga scala? Il potenziale come ho detto è enorme, perché per produrre alghe si può usare acqua marina e perfino acqua inquinata. Non solo: le alghe si nutrono di inquinanti e purificano l'acqua inquinata. Il potenziale è enorme perché le rese per ettaro sono molto più alte di quelle che si ottengono sulle terre arabili. Però siamo ancora quasi alla stadio della ricerca fondamentale. Cosa vuol dire? Credo che uno dei maggiori rischi sia veicolare un messaggio sbagliato sulle alghe: cioè che sono già lì, pronte, per domani. No, c'è da investire, c'è da fare moltissima ricerca, e fra qualche anno ci renderemo conto se sarà possibile produrre biocarburanti, bioenergia, biomasse dalle alghe. L'Italia sembra in pole position in questo settore, visto che l?Università di Firenze ospita un centro di eccellenza per la ricerca sulle alghe. Assolutamente. Tra l'altro lo scorso 24 marzo il porto di Venezia ha annunciato il lancio di una centrale ad alghe. Il presidente del porto di Venezia è Willer Bordon, che è stato ministro dell'Ambiente in Italia. Quella di Venezia sarà quindi la prima centrale ad alghe in Italia? Assolutamente. Dovrebbe essere operativa tra 2-3 anni e l'idea di fondo non è produrre biocarburanti, ma bioenergia. Il che significa coltivare le alghe all'interno di appositi bioreattori, di bruciarle come biomassa, e di recuperare la CO2 che viene emessa bruciandole per nutrire le alghe nei bioreattori. Quindi è un ciclo chiuso e non ci sono emissioni di CO2. La qual cosa ha un che di... meraviglioso. Gianluca Cazzaniga