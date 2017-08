Rajendra Pachauri: “Siamo un unico universo, siamo un’unica famiglia”

In occasione della tavola rotonda organizzata dalla VIU (Venice International University), durante il meeting che ha visto più di 200 scienziati riuniti per stilare le linee guida del Quinto Rapporto dell'IPCC sul Cambiamento Climatico, abbiamo avvicinato Rajendra Pachauri, il quale, ai microfoni di LifeGate, ha parlato di cambiamenti climatici, ma non solo. D: Mr. Pachauri: ogni anno si aggiungono nuove conoscenze e nuovi dati sul cambiamento climatico. Cosa sappiamo oggi e come dobbiamo intervenire? R: "Innanzitutto oggi sappiamo che dobbiamo agire. I dati e le proiezioni fornite dall'IPCC sono chiari sia per quanto riguarda lo stato del cambiamento climatico che è veramente serio, ma soprattutto per quanta riguarda le proiezioni future. Dobbiamo mitigare e ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, altrimenti l'impatto sarà molto serio, soprattutto guardando al futuro. Oggi le conoscenze che abbiamo sul cambiamento climatico sono più chiare e molte persone in tutto il mondo hanno capito che dobbiamo e possiamo fare qualcosa". D: Cosa si aspetta dal prossimo Summit sul Clima che si terrà a Copenaghen, in dicembre?" R: "Mi aspetto di raggiungere un accordo, una serie di decisioni a livello globale che tutte le nazioni dovranno intraprendere. Ad esempio la drastica riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche nuove misure di adattamento per i Paesi in via di sviluppo, trasferendo conoscenze e tecnologie dai paesi sviluppati. ( una sorta di mutuo soccorso e di aiuto, nda)". D: Lei poco fa ha usato delle parole forti: "Siamo un unico universo, siamo un'unica famiglia". Qual è il siginificato di queste parole? R: "Io penso sia necessario preoccuparci del cambiamento climatico. Sarebbe un terribile errore non occuparci del problema, soprattutto per i giorni a venire, per il prossimo futuro, perché ciò che accadrà in una parte del mondo, si rifletterà poi nel resto del pianeta. E per fare ciò abbiamo bisogno di pace, di stabilità sociale, altrimenti il cambiamento climatico potrà produrre una crisi a livello globale. In questo senso "siamo un unico universo, siamo un'unica famiglia".