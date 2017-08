Uno studio sul clima mai pubblicato di 13 agenzie Usa conferma verità scomode per Trump

Lo US climate science special report – un rapporto speciale degli Stati Uniti sulla clima – dimostra, in maniera definitiva, che i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo da anni non sono soltanto una fase. La bozza di questo documento sarebbe stata preparata da tredici agenzie federali americane senza avere l’approvazione per la pubblicazione ufficiale da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tuttavia, a gennaio una copia è apparsa su una libreria digitale non profit ed è stata ripresa e pubblicata di recente dal quotidiano New York Times. Si tratta uno studio governativo approfondito sui cambiamenti climatici osservati negli Stati Uniti e in tutto il mondo nel corso degli anni.

Cosa dice il rapporto sui cambiamenti climatici diffuso dal New York Times

Trump approverà lo studio?