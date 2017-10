4 modi per ridurre le emissioni di CO2

Le emissioni globali nel 2012 sono cresciute dell'1,4 per cento toccando quota 31,6 miliardi di tonnellate secondo le stime del rapporto "World energy outlook special report 2013: redrawing the energy climate map" dell'Aie di Parigi. La Cina si conferma il primo paese per emissioni assolute aggiungendo altre 300 milioni di tonnellate in dodici mesi, anche se questo rappresenta uno degli aumenti meno consistenti dell'ultimo decennio. Un dato che riflette gli sforzi del governo di Pechino verso lo sviluppo di una politica di efficienza energetica e per l'aumento dell'energia prodotta grazie alle rinnovabili. Emissioni in crescita di 70 milioni di tonnellate anche in Giappone. Gli Stati Uniti, invece, hanno deciso di spingere sul gas naturale per ridurre la dipendenza dal carbone. Una mossa che ha consentito una riduzione delle emissioni di gas serra pari a 200 milioni di tonnellate riportando gli Stati Uniti ai livelli registrati intorno alla metà degli anni '90. L'Unione europea ha tagliato le emissioni di 50 milioni di tonnellate confermando il trend degli ultimi anni. Questo risultato è da imputare sia alla crisi economica sia alla crescita delle rinnovabili. Anche se va sottolineato un leggero aumento dell'utilizzo di carbone dovuto soprattutto al calo del suo prezzo. Questi dati non possono ancora garantire il contenimento delle emissioni globali di CO2 al di sotto delle 44 miliardi di tonnellate entro il 2020, soglia massima consentita secondo gli scienziati per mantenere l'aumento della temperatura media globale entro i 2 gradi centigradi, come stabilito alla conferenza di Copenaghen nel 2009. Secondo l'Aie, al ritmo attuale la temperatura potrebbe salire dai 3,6 ai 5,3 gradi entro fine secolo. L'Aie considera l'obiettivo ancora possibile e per questo suggerisce quattro politiche energetiche da adottare al più presto: