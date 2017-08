Rapporto IPCC: e adesso, che si fa?

Il documento, osteggiato fin dall'inizio dei lavori da USA, Cina e Arabia Saudita, cioè i maggiori produttori di gas serra del pianeta, chiarifica e amplia gli stessi punti già espressi in febbraio nella capitale francese. Che saranno poi ripresi, tra un mese e mezzo, in una nuova sessione ONU a Bangkok per perfezionare le politiche in merito.

Secondo la previsione dell'IPCC (organismo ONU che ha il compito di monitorare i cambiamenti climatici), è probabile che la temperatura del pianeta si innalzerà, in un secolo, di 2-2,5 gradi centigradi.

Il riscaldamento globale provocherà, dunque, problemi legati alla perdita di biodiversità, alla desertificazione, all'innalzamento del livello dei mari e alla carenza di acqua potabile.

I climatologi prevedono, ad esempio, entro il 2050, l'estinzione del 20-30% delle specie vegetali e animali del pianeta, lo scioglimento dei ghiacciai alpini e himalayani, città (come Venezia) o interi stati (come l'Olanda) sommersi dal mare, ma anche siccità e incendi che colpiranno le aree mediterranee.

E l'aumento, in generale, di eventi climatici catastrofici.

Dunque, che fare? Rassegnarsi?

No. La sessione di Bruxelles ha evidenziato come siano necessarie, subito, delle politiche concrete, legate alle strategie di "adattamento" e "mitigazione" dei cambiamenti climatici, che superino il Protocollo di Kyoto.

L'Unione Europea (che secondo l'economista Jeremy Rifkin avrà un ruolo chiave nel cambiamento di rotta dei Paesi più industrializzati), ad esempio, sotto la guida del cancelliere tedesco Angela Merkel, si è posta l'importante obiettivo di raggiungere un accordo internazionale sul taglio del 30% delle emissioni inquinanti entro il 2020.

Per limitare i danni è anche necessario finanziare le innovazioni, la tecnologia, l'efficienza energetica. E impegnarsi nel connubio tra ecologia, economia e politica, soprattutto a scala locale.

Come afferma il Ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, in un'intervista comparsa oggi sul Corriere della Sera, in cui ricorda che le scelte ecologiche possono produrre ricchezza e posti di lavoro senza danneggiare l'ambiente.

Tra gli esempi, un'industria chimica che si è riconvertita e ora crea prodotti in fibra vegetale, e un'azienda privata di Perugia che ha assunto 500 installatori di pannelli fotovoltaici.

A dire che l'ambiente non può e non deve essere considerato come un'esternalità negativa.

Chiara Boracchi



IN BREVE...

Danni causati dall'innalzamento di 2,5 gradi centigradi della temperatura globale: