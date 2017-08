La balenottera di Omura esiste davvero, ed è stata filmata per la prima volta

Sembra sorridere in maniera beffarda la balenottera di Omura (Balaenoptera omurai) che si mostra per la prima volta all’umanità, ripresa da un team internazionale di biologi guidati dall’americano Salvatore Cerchio, ricercatore del New England Aquarium.