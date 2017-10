Il re degli alberi vive a Taiwan

Lai Pei-yuan è un imprenditore taiwanese di 57 anni che ha avuto successo nel settore immobiliare e dei trasporti. Oggi ha cambiato vita e nelle fotografie appare come un moderno cowboy, cappello blu, stivali e gilet grigio. Solo che al posto di far pascolare il bestiame, Lai pianta alberi. Negli ultimi trent'anni ne ha messi a dimora 270mila coprendo di verde un versante montano di 130 ettari, vicino a Taichung, a Taiwan. Un'attività che gli è valsa il titolo di "re degli alberi". La sua storia comincia quando, trentenne, decide di fare qualcosa di concreto per rimediare allo scempio cominciato nel 1895, sotto il dominio coloniale giapponese. In nome del progresso, alberi secolari vennero tagliati ed esportati. Una pratica proseguita anche per buona parte del Ventesimo secolo. Solo nel 1989 le autorità di Taiwan decisero di vietare la deforestazione, ma a quel punto il danno era già stato fatto. La superficie boschiva era calata dal 90 al 55 per cento. "L'idea che ho avuto è molto semplice. Per salvaguardare l'isola, avrei dovuto piantare alberi", ha raccontato Lai all'agenzia Afp. E per farlo ha speso centinaia di milioni di dollari taiwanesi (milioni di euro). Persino il presidente di Taiwan, Ma Ying-jeou, lo ha definito "una persona straordinaria. Nessuno aveva mai piantato così tanti alberi a Taiwan". Così ogni mattina, per trent'anni, Lai andava sui monti tornando dalla sua famiglia solo al tramonto. I figli, confusi e a volte delusi dall'assenza del padre, hanno ammesso di aver capito cosa stesse facendo loro padre solo molto tempo dopo. Oggi il figlio più grande di Lai, Lai Chien-chung, vende caffè col marchio "Coffee & Tree" i cui chicchi vengono coltivati all'interno della foresta del padre. Il 95 per cento dei profitti viene usato per tutelare la foresta e piantare nuovi alberi. Per garantire un futuro a quanto da lui creato, Lai Pei-yuan ha promesso che la foresta non verrà mai svenduta, né la lascerà alla sua famiglia dopo la sua morte. Continuerà a essere gestita da una organizzazione non governativa da lui stesso fondata.