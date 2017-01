Recupero crediti, stop agli abusi. In arrivo una nuova legge contro lo stalking bancario

Da un lato, famiglie e aziende schiacciate dai debiti, che li mettono profondamente in difficoltà a livello finanziario, umano e psicologico. Dall’altro lato i loro creditori, che chiedono di riavere indietro le somme a cui hanno diritto. Innumerevoli le situazioni del genere, in Italia e non solo. Il risultato? Troppo spesso le società di recupero crediti arrancano. E finiscono per ricorrere a pratiche non ortodosse, aggressive, ai limiti della legalità. Ma presto le cose potrebbero cambiare.

Una proposta di legge contro lo stalking bancario

Quando il recupero crediti diventa troppo aggressivo

Essere etici e trasparenti si può