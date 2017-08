Povertà, dal 2018 arriva il reddito di inclusione per 600 mila famiglie

Adesso è ufficiale: a partire dal 1 gennaio 2018 l’Italia garantirà ai nuclei famigliari meno abbienti un reddito di inclusione, che servirà come forma di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Il Consiglio dei ministri infatti ha approvato finalmente in via definitiva il provvedimento: il Rei (abbreviazione appunto di ‘Reddito di inclusione’) sarà riconosciuto ai nuclei familiari con un valore dell’Isee non superiore a 6 mila euro e un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 20 mila euro (esclusa però la casa di abitazione. Per una prima fase sono prioritariamente ammessi al Rei i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni. Tweet riguardo #RedditodiInclusione

Fino a 500 euro al mese e progetti personalizzati

Allargare la platea