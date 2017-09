Caso Regeni. Il governo ripristina le relazioni con l’Egitto, ma chiede ancora la verità

Il rientro dell’ambasciatore italiano Giampaolo Cantini in Egitto non significa in alcun modo una rinuncia alla ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto, con evidenti segni di torture alcuni giorni dopo, il 3 febbraio. Anzi, assicura il ministro degli Esteri Angelino Alfano “con l'invio di un ambasciatore di comprovata capacità, il governo intende rafforzare il proprio impegno politico e morale nel perseguimento della verità sull'omicidio di Regeni". Alfano, difendendo alla Camera dei deputati la scelta presa dal governo, ricorda che “il richiamo dell'ambasciatore un anno fa (al tempo era Maurizio Massari, ndr) fu uno strumento di pressione per avere più notizie sull'omicidio”: pressione che a giudizio del governo ha avuto effetto, dal momento che la procura egiziana e quella italiana hanno annunciato ad agosto di aver ripreso a collaborare nelle indagini. Per questo, secondo Alfano “l'invio di Cantini è un consequenziale passi in avanti”.

A settembre ripartono le indagini

I rapporti tra Italia ed Egitto