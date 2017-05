Report di sostenibilità, quando la Csr è anche bella e accattivante

Quando un’azienda fa scelte positive e responsabili per il mondo che la circonda, ha a disposizione una vetrina per mostrarle al pubblico: il report di sostenibilità. Se di vetrina si tratta, perché limitarsi a un elenco piatto e monotono di dati e cifre? È la provocazione lanciata da un editoriale di Matt Mace per Edie.net, che propone alcuni esempi di report di sostenibilità che non si limitano a dare le informazioni, ma lo fanno anche in modo creativo e originale.

Tecnologie, musica e video per il report di sostenibilità

All staff receive a #sustainability induction when they start working for @UoLondon #UoLCarbonCut pic.twitter.com/VwusvUGHFE — Uni of London Enviro (@LondonEnviro) 18 gennaio 2017

Mai dimenticare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs)

Cos’è il bilancio di sostenibilità e a cosa serve

I dieci consigli di LifeGate

Tramite un’analisi di materialità, scegliere le tematiche giuste su cui rendicontare. Tenere conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici, senza limitarsi (come spesso accade) all’ambiente. Essere sempre trasparenti, chiari e documentati, tanto sui traguardi quanto sui fallimenti. Sforzarsi di non essere autoreferenziali, ma capire il ruolo dell’azienda nel proprio territorio. Per ognuno degli obiettivi individuati, scegliere e riportare gli indicatori numerici adeguati. Seguire linee guida esterne riconosciute, preferibilmente quelle del GRI. Far certificare il report di sostenibilità da un ente terzo. Non limitarsi a pubblicare il documento una volta all’anno, ma aggiornarlo periodicamente. Lavorare sulla comunicazione, dando alle cifre una veste comprensibile e accattivante. Coinvolgere in prima persona gli stakeholder, trasformando il bilancio sociale in uno strumento di engagement e partecipazione.

Foto in apertura: Oli Scarff/Getty Images