Ricette per un Natale a Impatto Zero

Al supermercato è facile cadere nella trappola delle offerte speciali: si risparmia qualcosa, ma il più delle volte si compra (e poi si cucina) davvero troppo, "tanto abbiamo la scorta". Il cibo però ha un valore che va oltre quello monetario: i dati sulla fame nel mondo diffusi recentemente dalla Fao, parlano chiaro. Anche dal punto di vista ambientale il cibo ha un valore.



Per produrlo e confezionarlo si consuma energia, si sottrae natura, si emette C02 in atmosfera. Lo spreco, quindi, è da evitare. Meglio calibrare bene gli acquisti e le dosi, e quando qualcosa rimane comunque in pentola (cosa che puntualmente succede a Natale) imparare a riutilizzarlo, ricordando che molti gustosissimi piatti della tradizione italiana sono nati proprio così. Mai provata l'acquacotta?



Ecco qualche suggerimento:



Panettone

Tagliarlo e inzupparlo nel Gran Marnier. Ricoprirlo con cioccolato fondente (fuso a bagnomaria) e servirlo come torta.



Pasta

Penne, rigatoni, fusilli: farli gratinare in forno a temperatura alta. A seconda di come è stata condita in precedenza si può arricchire con altri ingredienti. Esempio: se la pasta era con un misto di verdure, aggiungete...



Verdure

Le verdure usate come contorno si possono riutilizzare facendo una torta salata con una pasta sfoglia sottile e aggiungendo formaggio tipo fontina. Cuocere al forno.



Risotti

In un padellino antiaderente, far fondere una noce di burro, mettere il risotto e formare una specie di frittatina. Rosolare da entrambe i lati e servire croccante.



Macedonia

Preparare delle crespelle e farcirle di frutta.



Insalata condita

Sbollentare l'insalata nel brodo per alcuni minuti, aggiungendo anche due manciate di piselli surgelati e una cipolla tritata. Frullare e servire su crostoni di pane.



Minestrone

Scolare le verdure e passarle al passaverdure. Versare questa purea in una teglia a 180°nel forno, fino a quando si trasformerà in un tortino che servirà come accompagnamento ad una pietanza.

Di seguito una serie di ricette firmate da Massimo Rovagnati, chef del gruppo Ethos.

Ricetta con polenta per 3 persone

6 fette di polenta da 60 g; 6 gamberoni sgusciati; 200 g di zucchine; 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva; 1 spicchio d'aglio; 1 cucchiaio di senape; poche gocce di salsa di soia biologica; sale Scottare in una padella antiaderente i gamberoni con un filo di olio e mezzo spicchio d'aglio in camicia. Preparare il condimento sbattendo la senape con l'olio, un pizzico di sale e la salsa di soia. Tagliare le zucchine a listarelle e spadellarle in padella antiaderente con un filo d'olio e mezzo spicchio d'aglio, salare e ultimare la cottura. Gratinare le fette di polenta in forno in una teglia con carta da forno, spennellare poi le fette con la salsa preparata, adagiarvi sopra le zucchine e poi i gamberi padellati. Servire caldo.



Frittata di pasta per 2 persone

100 gr di pasta avanzata al pomodoro o altro; 2 uova; 50 g di parmigiano; 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva; sale; 100 g di feta greca; poco peperoncino Sbattere in una terrina le uova con il parmigiano, il sale e poco peperoncino in polvere. Mischiare la pasta con il composto di uova, aggiungere la feta tagliata a dadini e poi friggere in una padella antiaderente calda con l'olio extravergine come se fosse una frittata.



Ricetta con pollo avanzato per 1 persona

Preparare una salsa con 2 cucchiai di aceto di mele, 2 cucchiai di maionese, un cucchiaio di pasta di acciughe, pochi capperi, un cucchiaio di mostarda e uno di parmigiano. Tagliare e lavare un ceppo di lattuga e metterlo in una ciotola, aggiungere il pollo senza pelle tagliato a listarelle, la salsa preparata e dei crostini di pane avanzato tagliato a dadini e tostato in forno con un filo di olio e sale. Ecco un insalatina gustosa.



Crostata di tortellini... avanzati per 4 persone

300 g di tortellini in brodo; un rotolo di pasta brisé; 80 g di parmigiano grattugiato; 60 g di fontina o provolone piccante; 50 g di prosciutto cotto a dadini. Far saltare in una padella i tortellini con poco brodo e la dadolata di prosciutto cotto. Stendere la pasta brisé alta pochi millimetri in una teglia per crostata e infornarla 10 minuti a 180°, sfornare e riempire con i tortellini mischiati con la cubettata di fontina o provolone e il parmigiano. Ricoprire con un altro foglio di brisé crudo, spennellare con dell'olio extra vergine di oliva, bucherellare e infornare per altri 15-20 minuti.



Frittelle di lenticchie per 4 persone

600 g di lenticchie avanzate; 1 acciuga; 3 uova; sale e pepe qb; 2 cucchiai di farina 00; 80 g di prosciutto crudo tagliato a cubetti e padellato con l'acciuga Frullare le lenticchie, aggiungere la dadolata di prosciutto, le uova e la farina e amalgamare bene. In un tegame scaldare dell'olio di semi e quando caldo immergere il composto a cucchiaiate friggendo da entrambi i lati. Prelevare con una schiumarola e passarle in carta assorbente e servire a piacere accompagnate da verdure di stagione alla griglia o puré di carote o di sedano rapa.