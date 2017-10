Riciclo, in Italia ritorna il vuoto a rendere sulle bottiglie di vetro

Da oggi, quando avremo finito la bottiglia di acqua o di birra comprata in un bar o in un negozio di alimentari, potremo restituirla e avere indietro “la cauzione”. Il decreto del ministero dell’Ambiente entrato in vigore proprio oggi rappresenta allo stesso tempo un passo avanti verso l’economia del riciclo e del riuso, e un passo indietro nel tempo, a quegli anni 80 in cui in Italia ancora si usava la pratica del vuoto a rendere. Un simbolo all’ingresso di un bar, di un ristorante, di un albergo o di altri punti di consumo distinguerà quegli esercenti che hanno scelto di aderire alla fase sperimentale del sistema di "vuoto a rendere” messo in atto dal ministero dell’Ambiente che attua la misura del “Collegato ambientale” rivolta alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio monouso attraverso l’introduzione, su base volontaria per un anno, di un sistema di restituzione di bottiglie riutilizzabili.

Bottiglie riciclabili almeno 10 volte