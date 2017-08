RicicloAperto 2012: gli impianti aderenti

Come si riciclano la carta, il cartone e il cartoncino? Che fine fanno migliaia e migliaia di giornali, sacchetti e scatole che ogni giorno vengono raccolti dai cittadini in modo differenziato? L'iniziativa RicicloAperto, giunta all'11esima edizione, è nata per dare una risposta a queste domande mostrando a grandi e piccini, ai cittadini, al mondo dell'informazione, ai rappresentanti delle istituzioni e dell'industria ed agli operatori del settore la realtà del riciclo dei materiali a base cellulosica. Una realtà fatta di cartiere, aziende cartotecniche e piattaforme di selezione della carta che ogni giorno ricevono carta, cartone e cartoncino e li riportano a nuova vita, sotto nuove forme. L'idea di fondo è di promuovere la corretta raccolta differenziata di carta e cartone, vero obiettivo della collaborazione tra LifeGate, advisor e network per lo sviluppo sostenibile, e Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero di imballaggi di carta e cartone. 19, 20 e 21 aprile: gli impianti della filiera della carta in tutta Italia aprono le porte al pubblico A tutti sarà mostrata come funziona la realtà del riciclo di carta, cartone e dei materiali a base cellulosica. In occasione dell'iniziativa, Comieco attraverso il progetto Impatto Zero® di LifeGate è al fianco del settimanale Topolino per l'uscita del numero speciale a Impatto Zero® in edicola l'11 aprile: un progetto di efficienza energetica e tutela ambientale in Cambogia compenserà infatti le emissioni di CO2 di questo numero. Impatto Zero® è il progetto di LifeGate che calcola, riduce e compensa le emissioni di Co2 generate dalle attività di persone, prodotti e aziende contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in crescita. A supporto di queste iniziative, inoltre, il network LifeGate ospiterà una campagna di comunicazione firmata Comieco, pensata per raggiungere e sensibilizzare un ampio pubblico sulle tematiche ambientali e sull'importanza del riciclo della carta. "Abbiamo scelto di lanciare RicicloAperto in collaborazione con LifeGate e Topolino proprio per ricordare che il riciclo di carta e cartone, oltre a notevoli benefici economici, porta con sé anche importanti benefici ambientali tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 - ha dichiarato Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco che aggiunge - grazie infatti al minor uso di materie prime vergini nella produzione cartaria e alla riduzione dei costi ambientali di smaltimento dei rifiuti, in dodici anni, con la raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone, si sono evitate emissioni nette per circa 34,4 milioni di tonnellate di CO2". 19, 20 e 21 aprile: che tipi di impianti si potranno visitare durante RicicloAperto PIATTAFORMA DI SELEZIONE - impianto nel quale gli operatori eliminano il materiale estraneo come ferro, plastica e altre impurità. La carta selezionata viene pressata e legata in grosse balle per ottimizzarne la movimentazione e il trasporto. La piattaforma di selezione trasferisce il materiale cellulosico alla cartiera. CARTIERA - qui si ricicla il macero proveniente dalla raccolta differenziata. Avviando il macero prima al pulper che lo spappola e poi alla macchina continua per ridargli la forma originaria, la cartiera produce grandi bobine di carta. Le ribobinatrici e le taglierine producono poi rotoli o formati di varie misure che le cartiere forniscono su ordinazione alle cartotecniche. CARTOTECNICA - negli scatolifici carta, cartone e cartoncino vengono progettati, tagliati, piegati e trasformati in scatole, scatoloni, astucci, sacchi e molti altri oggetti; ma non solo: si studiano soluzioni innovative e rispettose dell'ambiente e gli scarti di lavorazione vengono rinviati a loro volta in cartiera.