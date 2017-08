Rifiuti nucleari, cadaveri senza sepoltura

Le notizie arrivano dagli USA e dalla Russia. Ma anche nei paesi della UE si devono trovare delle vie di uscita. Cominciamo in casa nostra: tra le scorie prodotte nei quasi dieci anni nei quali erano attivi impianti nucleari, i rifiuti radioattivi provenienti da applicazioni mediche e quelli della ricerca scentifica si sono accumulati più di 30 mila metri cubi di materiale da stoccare. Ogni anno si aggiungono altri 2 mila metri cubi provenienti da applicazioni mediche. Attualmente tutte queste scorie radioattive si trovano in parte stoccate nelle vecchie centrali nucleari, in parte nei centri ENEA, in parte nell'impianto di riprocessamento di Sellafield (Scozia). Dove piazzarle definitivamente? Nessuno lo sa, perché dovunque vengono fatte indagini idrogeologiche per individuare un eventuale "magazzino" definitivo, si scatenano le proteste della popolazione. Diversamente negli Stati Uniti: un gruppo di Indiani dello Stato dello Utah ha deciso di mettere a disposizione dell'industria nucleare una parte del terreno della loro riserva, situata nell'arida Skull Valley, per stoccarvi ad interim, durante i prossimi 40 anni, 40 mila tonnellate di rifiuti ad alta radioattività! Secondo indiscrezioni essi riceveranno in cambio complessivamente 48 milioni di dollari. Si tratta di gente poverissima che abita in una zona senza industria o agricoltura. E' previsto che entro il 2005 il totale del materiale radioattivo si troverà nella riserva. Per il stoccaggio definitivo sono previste le viscere delle vicine montagne Yucca Mountain. 20 miliardi di dollari sono stati offerti di recente al Presidente Putin da parte degli Stati Uniti e da alcuni paesi europei per mettere al sicuro armi e centrali nucleari sotto il controllo di chi paga. Sia di centrali che di armi nucleari la Russia ne possiede quantità enormi in condizioni pessime. Il pericolo che vengano inquinate vaste zone o che gruppi terroristici si possano impossessare dei materiali radioattivi è considerato altissimo. Da qui la "generosità" della comunità internazionale. Rita Imwinkelried