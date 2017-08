Rifiuto? No, riciclo!

Diventano carrelli della spesa, ad esempio. O cassettiere porta corrispondenza in cartone, sedie in legno, coperte in pile. Ma anche panchine, telai per biciclette, piastrelle. Oggetti che si possono ottenere attraverso il riutilizzo di materiali che, normalmente, si buttano via. Insomma, hanno una nuova vita. Gli Amici della Terra Lombardia e CLASS Onlus (Comitato Lombardo per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile), per promuovere la sana prassi del riciclo, si sono inventati un premio, il "Comune Riutilizzatore", che ora è alla sua sesta edizione. Il concorso è assolutamente in linea con il decreto del Ministero dell'Ambiente, varato nel 2003, in cui si impone alle pubbliche amministrazioni di acquistare, per i propri fabbisogni, almeno il 30% di prodotti rifabbricati. Decreto del Ministero a parte, riciclare e riutilizzare materie prime-seconde apporta sia benefici economici, sia sociali, sia ambientali: riduce il ricorso alla discarica, consente di diminuire le emissioni di CO2 in atmosfera per la trasformazione delle materie prime stesse, crea nuovi posti di lavoro, permette ai comuni di risparmiare sull'acquisto di oggetti di uso pubblico, dalla cancelleria per gli uffici alle panchine nei parchi. La premiazione si è svolta il 10 ottobre scorso a Cologno Monzese, in provincia di Milano, presso la sede degli Amici della Terra, alla presenza del ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. 30 i comuni premiati. Quello che ha dimostrato maggior attitudine al riciclo (e quindi al risparmio)? Genova. Neanche a farlo apposta.