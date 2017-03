Rifugiati nel mirino in Germania: 3.500 attacchi in un anno

In Germania si tra producendo un fenomeno che ha dell’incredibile, per caratteristiche e soprattutto per dimensioni. I rifugiati accolti sul territorio della nazione europea, assieme alle strutture che li ospitano, sono infatti oggetto di una quantità gigantesca di attacchi da parte di persone senza scrupoli che se la prendono con donne e uomini ai quali la vita ha già imposto enormi sofferenze e sacrifici.

Colpiti anche 43 bambini rifugiati

Le cifre potrebbero essere perfino più alte