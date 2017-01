Le ultime notizie sull’hotel Rigopiano, 9 le persone salvate e 23 dispersi

Sono passati ormai quattro giorni dal terremoto che nuovamente ha colpito il centro Italia e dalla slavina che, staccandosi da una parete del Gran Sasso, ha travolto con una potenza inaudita (equivalente al carico di tremila tir, secondo gli esperti) l’hotel Rigopiano, nel pescarese, trasformandolo in una trappola per ospiti e personale che erano all’interno. Sono passati giorni ma vigili del fuoco e soccorritori continuano le ricerche, sperando di trovare ancora persone vive all’interno. Alle 3:00 di notte di domenica sono state estratte, dai resti dell'hotel, altre tre persone in vita, due donne e un uomo. Dopo più di tre ore di lavoro, alle 6:30 un altro uomo è stato estratto vivo. Sono stati poi individuati e recuperati i corpi senza vita di due donne. Al momento dunque sono nove le persone tratte in salvo (più due ospiti che al momento della valanga era fuori dall’hotel e hanno dato l’allarme), sei le vittime accertate, 23 le persone disperse, che presumibilmente sono ancora sotto le macerie. “Abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere, i locali del piano terra in cui potrebbero essere presenti degli spazi che darebbe delle possibilità di sopravvivenza. La neve funge anche da isolante, e quindi potrebbe aver garantito una temperatura accettabile”, ha detto il responsabile comunicazione dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.

Il meteo e la richiesta di soccorso

Quattro scosse in sequenza

La slavina di Farindola, come detto, è avvenuta nel tardo pomeriggio del 18 gennaio, in conseguenza delle forti scosse di terremoto che si erano registrate sin dalla mattinata nel centro Italia, con epicentro la zona di Montereale, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo. Quattro le scosse più importanti, tra le 10:30 del mattino e le 14:30, tutte superiori ai 5 gradi di magnitudo della scala Richter: sul momento non si erano registrate vittime, avendo il sisma insistito soprattutto su zone già colpite dai terremoti di agosto e ottobre scorsi e quindi già evacuate, come la cittadina di Amatrice. Poi, dopo qualche, ora, la slavina.