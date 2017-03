Enel rilancia l’energia nucleare a Mochovce, in Slovacchia

Il ministro delle Attività Produttive, Claudio Scajola, propone oggi di aprire un dibattito sull'energia nucleare e di rilanciare il carbone (e, aperta parentesi, le fonti rinnovabili) per ridurre le necessità di petrolio nella produzione di elettricità, già entro cinque anni. Riaprire a nucleare e carbone è "un'idea molto positiva" risponde a stretto giro di posta l'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti, che dice che è bene aprire finalmente un dibattito politico su questi temi, ripetendo: "E' giusto sfatare il tabù sul nucleare". Ebbene, cosa andiamo a ripescare? Che l'Enel non ha mica tanto "aspettato" che s'aprisse il "dibattito". Perché ad agosto, e precisamente il 16 agosto, quando tutti erano in vacanza…