Riscaldamento globale: c’

Dal World Economic Forum di Davos alla conferenza Unesco di Parigi, dalla Cina alle ricerche americane e inglesi, sempre più pressanti gli allarmi per l'effetto serra. Con un'unica voce "fredda". Andiamo per ordine.

Entro 10 anni... Un rapporto appena pubblicato dall'International Climate Change Task Force avvisa che i cambiamenti climatici raggiungeranno uno stato critico e irreversibile entro 10 anni, a meno che non venga intrapresa un'immediata azione globale per ridurre le emissioni.

Emergenza clima al G8. Il primo ministro inglese Tony Blair dichiara, di fronte al World Economic Forum a Davos, che userà la presidenza al prossimo G8 e la sua presidenza europea nel 2005 per far sì che l'emergenza climatica sia, con la lotta alla povertà, in cima alla lista della priorità. C'è un "consenso crescente", sono le sue parole, su questi temi chiave. E, dopo essersi consultato con le organizzazioni ambientaliste, incontra privatamente diversi leader dei settori industriali e finanziari per cercare di convincerli a supportare un'azione più veloce e efficace per il clima.

Si scioglie l'Everest. Le autorità cinesi, dato che l'Everest pare si stia sciogliendo a causa del riscaldamento globale, hanno annunciato che stanno inviando una squadra scientifica per misurare nuovamente la montagna. Pare che il picco si sia abbassato di 1,3 metri, per lo scioglimento dei ghiacciai. L'ultimo rilevamento, del 1975, stimò l'altezza della montagna in 8.848, 50 metri.

95.000 computer. La più grande simulazione computerizzata di sempre prevede che le temperature saliranno di 11° C, a causa del raddoppio delle emissioni di gas serra nell'aria. Per queste previsioni del tempo, sono stati coordinati, dal progetto climateprediction.net, ben 95.000 computer.

Grave il doppio. I ricercatori delle più importanti università inglesi emanano una dichiarazione congiunta secondo cui il riscaldamento globale potrebbe portare conseguenze (dalle inondazioni delle città alla scomparsa di specie animali e vegetali) gravi il doppio di quanto previsto. Secondo il loro modello di previsione, "Londra potrebbe essere sommersa dall'acqua, con temperature salite in media di 20 gradi".

Gli "scettici" sponsorizzati. Ma nello stesso tempo, e proprio a Londra, si tiene anche il meeting degli "scettici del clima". Cosa si è detto alla Royal Institution di Londra? "Il riscaldamento del clima è un agenda anti-capitalista, un machiavellico complotto politico, un pettegolezzo di convenienza messo in giro da coltivatori giapponesi di ananassi", riporta "The Guardian".

Solo che lo sponsor di questa conferenza era una grande industria petrolifera americana, dietro la copertura di un ente scientifico Usa.