Roberto Albano: Media Key, LifeGate e il primo premio per la pubblicità sostenibile

Media Key è una realtà molto nota alle agenzie pubblicitarie e alle aziende - un po' meno al pubblico dei non addetti ai lavori: come ritrarrebbe Media Key, in sintesi? È un punto di riferimento per tutti gli operatori della comunicazione. Nasce nel 1982 e oggi ha un'area editoriale sia cartacea che digitale. Pubblica due riviste mensili, Media Key e Tv Key, cura una webTv in full screen e una newsletter con aggiornamenti quotidiani. Oltre a questo, organizziamo importanti eventi per premiare la creatività pubblicitaria italiana come il Key Award, il festival del film pubblicitario italiano giunto alla 42° edizione, l'Interactive Key Award dedicato al mondo del web e il Press & Outdoor Key award - che premia le campagne stampa, affissione e le nuove forme di comunicazione in esterna (ovvero, comunicazione non convenzionale). Per questa settima edizione del Press & Outdoor Key Award si aprono le candidature alle pubblicità che parlano di ecosostenibilità. Perché s'è scelto l'affiancamento con LifeGate? Media Key intende premiare non solo l'originalità dell'idea creativa ma anche la capacità di sensibilizzare alle questioni ambientali e LifeGate con la sua forte immagine e con i consistente seguito sensibile alle questioni ambientali è il partner ideale per raggiungere questo scopo. Le aziende che fanno qualcosa di "eco" decidono di comunicarlo, ma in questo modo stimolano le persone a ricercare sempre più cose eco, promuovendo così questi prodotti ma anche alimentando questa domanda, nel mercato. È una dinamica che vi aspettate di registrare? Sì, sicuramente. La comunicazione dell'ecosostenibilità innesca un circolo virtuoso che riesce a connettere la sensibilità sociale, la pubblicità e il mercato. Il premio LifeGate Comunicazione Sostenibile è nato per questo, è un premio speciale che serve a valorizzare le campagne di comunicazione "green", un riconoscimento dovuto verso il tema della sostenibilità che oggi ha un ruolo fondamentale nel mondo della comunicazione come drive primario per raggiungere un consumatore evoluto e attento alle proprie scelte d'acquisto. Diamo allora le coordinate del premio: date, scadenza per iscrizione, esibizione a Fieramilanocity, esibizione allo IULM. Innanzitutto, le iscrizioni anche per la categoria LifeGate Comunicazione Sostenibile si chiudono il 15 aprile. Il Galà di premiazione di tutte le campagne si tiene il 26 maggio all'Università IULM di Milano. Media Key è media partner dell'Omnicom Expo, la fiera del marketing e della comunicazione che si terrà i prossimi 12, 13, 14 maggio a Fieramilanocity. In questa sede e nella hall dello IULM saranno esposte tutte le campagne iscritte alla manifestazione, comprese quelle della categoria LifeGate Comunicazione Sostenibile.