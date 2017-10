A Roma si cercano soluzioni per un futuro sostenibile

Come sono stati scelti i luoghi del Festival? Sono luoghi rappresentativi per i romani. Villa Borghese, Ara Pacis, Campidoglio, Galleria Alberto Sordi sono solo alcuni degli scenari degli incontri sul futuro dell'ambiente. Ci sono attività pratiche finalizzate a lasciare un segno? Sì, per esempio io, insieme al sindaco Gianni Alemanno e a tanti cittadini puliremo le piazze e i giardini della nostra città. Stiamo pensando di organizzare presto una giornata istituzionale dedicata alla pulizia di Roma. Quali attività sono state pensate per i bambini, i "protagonisti del futuro" nelle sue parole? Tra le altre, la manifestazione "Le domeniche dei pic-nic", rivolta ai bambini che frequentano i parchi. Pensiamoci, spesso nella raccolta differenziata sono proprio loro a redarguire noi genitori. Inoltre la nostra squadra di basket, la Virtus Roma, è stata chiamata a sensibilizzare anche i più giovani tifosi alla raccolta differenziata con l'iniziativa "Mettila nel cesto giusto". Copenhagen, 30 novembre. Come si pone il Festival rispetto alla Conferenza sul clima? Sicuramente come momento di riflessione scientifica per discutere su come porre l'Italia in questo importante appuntamento che segnerà la storia futura dei cambiamenti climatici in Europa. L'ultima iniziativa programma è il convegno "Verso Copenaghen" a cui parteciperanno il ministro Stefania Prestigiacomo, il sindaco Gianni Alemanno, lo scienziato Antonino Zichichi e gli assessori di Regione, Provincia e Comune, con il mondo della scienza e dell'università. Cosa s'aspetta di far fiorire nei cittadini disseminando la città di questi eventi? I cittadini saranno protagonisti e ci aspettiamo che da questi giorni possa rimanere un incentivo a migliorare il progresso educativo che stanno avendo negli ultimi anni. Per questa sensibilizzazione dobbiamo dire grazie a tutti i soggetti che lavorano nell'ambiente: imprenditori, associazioni e anche istituzioni.