La Russia espelle 755 diplomatici statunitensi, la risposta alle nuove sanzioni

Il 27 luglio 98 senatori su 100 hanno votato a favore del decreto che impone nuove sanzioni contro la Russia, dopo che questo era già passato alla Camera dei rappresentanti con 419 voti a favore e tre contrari. Così il Congresso ha deciso di punire il presidente russo Vladimir Putin in seguito alle accuse di interferenza nelle elezioni che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca. Il voto non ha solo messo il presidente americano in difficoltà – Trump aveva dichiarato di non voler sostenere le sanzioni pur trovandosi "costretto" ad approvarle per evitare potenziali accuse di essere "succube" dei russi – ma ha anche scatenato la reazione dello stesso Putin che ha chiesto l'espulsione di 755 membri del corpo diplomatico statunitense. Un grosso passo indietro per le intenzioni di Trump, finora determinato a migliorare le relazioni tra i due Paesi.

La Russia espelle 755 diplomatici statunitensi

La reazione degli Stati Uniti

Vote in Congress for sanctions legislation represents will of Americans to see #Russia improve relations w/ the U.S. https://t.co/wVVUOJxqqg — Department of State (@StateDept) 29 luglio 2017

I rapporti tra Usa e Russia