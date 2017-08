Sabato sera è l’Ora della Terra

Sarà un evento globale. Centinaia di monumenti, case, sedi istituzionali, aziende si spegneranno. L'anno scorso più di 2 miliardi di persone in 7000 città e 154 Paesi del mondo hanno dato vita ad un evento di portata mondiale, divenuto uno dei simboli nella lotta al cambiamento climatico. “Earth Hour è un evento internazionale che unisce le persone in tutto il mondo per chiamare all'azione”, dichiara Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf. “Si tratta di fare in prima persona un gesto simbolico, ma nello stesso tempo si chiamano i governanti ad agire”. In Italia. Dalle 16.00 di sabato a Roma si aspetterà lo spegnimento della facciata e la Cupola di San Pietro che avverrà alle 20.30. A Firenze in piazzale Michelangelo ci saranno osservazioni celesti con telescopi. A Venezia si spegneranno le luci di Piazza San Marco e del Palazzo Ducale preceduti da una camminata. A Milano candele, musica dal vivo e animazioni grazie alla cooperativa sociale onlus Cambiamo davanti al Castello Sforzesco, in Sicilia l'evento sarà nella Valle dei Templi.