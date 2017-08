Sacchetti biodegradabili, alcuni consigli

Missione quasi compiuta per l'addio definitivo ai sacchetti di plastica: sono quasi esaurite, all'interno delle grandi catene di supermercati, le scorte di sacchetti di plastica non biodegradabili, la cui vendita era vietata dal 1 gennaio. Il percorso che ha portato alla messa al bando di questo tipo di sacchetti è stato lungo, accidentato e non privo di inconvenienti: ad esempio il fatto che circolassero finti sacchetti "eco", la cui vendita è stata recentemente vietata dal Garante della Concorrenza e del Mercato. Vediamo infine alcuni consigli utili: Occhio all'etichetta e al prezzo- questo il principale consiglio per il consumatore attento all'ambiente, onde evitare di cadere nella trappola di chi spaccia per bio-shopper sacchetti che in verità non lo sono affatto e per non farsi raggirare dal prezzo di chi specula sui costi, magari approfittando del fatto che il prodotto ancora non ha una larga diffusione sul mercato.

Etichette

Prezzo Il costo dei bio-shopper è ancora elevato, ma di certo deve oscillare tra gli 8 e i dieci centesimi, al massimo 12 euro. Ma oltre non si può andare. Eppure c'é pure a chi sono stati proposti a 25 centesimi. Ecco in questi casi si sta speculando: meglio, ovviamente, non acquistarla e rivolgersi al numero verde dell'azienda che produce in Italia bio-shopper, come Novamont.

Costa di più, ma ha il vantaggio di essere riutilizzabile più volte. Per questo tutti, dagli ambientalisti alle stesse catene della grande distribuzione, la consigliano. I prezzi possono variare anche a seconda del materiale in cui sono fatte. L'attenzione nella produzione di tessuti, anche di buona qualità e robustezza, in cotone, iuta e in canapa ha creato alternative molto eleganti e interessanti (ci sono anche in plastica riciclata spessa). Oltre alla sportina, le altre soluzioni possibili sono il sacchetto di carta, il box di cartone ed anche il trolley.