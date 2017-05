Salone del libro di Torino, una guida agli appuntamenti più interessanti

Un’edizione ricca d’incontri e spunti la trentesima edizione del Salone del libro di Torino che si tiene dal 18 al 22 maggio. Le porte del Lingotto Fiere, con i suoi 11mila metri quadrati dedicati, il 10 per cento in più dello scorso anno, ospitano complessivamente 1.060 case editrici e un programma di circa 1.200 appuntamenti. La quantità non può ovviamente sostituire la qualità e l’aspettativa è grande, così come la fiducia nella riuscita di questa trentesima edizione del Salone internazionale del libro.

Oltre il confine

Tutte le sezioni del Salone del libro 2017

Lo scrittore indiano Amitav Ghosh , che nei suoi libri si confronta con la grande sfida del cambiamento climatico, è protagonista dell’incontro La narrativa dei cambiamenti climatici nell’era dell’Antropocene della sezione Salone Off e parlerà presso l’Aula Magna del Campus Einaudi di Torino in occasione della pubblicazione del suo libro La grande cecità, storia di una catastrofe ambientale del 1850 che colpì gli antenati di Ghosh che furono costretti ad abbandonare la propria casa a causa del esondazione di un fiume, nel Bangladesh attuale. All’incontro partecipano, oltre a Gosh, Roberto Beneluce, Camen Concilio e Daniela Fargione. Intervengono anche i traduttori Anna Nadotti e Norman Gobetti. Amitav Gosh parteciperà anche all’incontro Il cambiamento climatico e l’impensabile venerdì presso il Lingotto Fiere. L’appuntamento sarà un’occasione per approfondire un tema poco discusso solitamente in letteratura: le catastrofi ambientali, eventi che condizionano da sempre l'esistenza umana e del fatto che oggi, con lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, sono spesso provocate dalle azioni umane.

, che nei suoi libri si confronta con la grande sfida del cambiamento climatico, è protagonista dell’incontro La narrativa dei cambiamenti climatici nell’era dell’Antropocene della sezione Salone Off e parlerà presso l’Aula Magna del Campus Einaudi di Torino in occasione della pubblicazione del suo libro La grande cecità, storia di una catastrofe ambientale del 1850 che colpì gli antenati di Ghosh che furono costretti ad abbandonare la propria casa a causa del esondazione di un fiume, nel Bangladesh attuale. All’incontro partecipano, oltre a Gosh, Roberto Beneluce, Camen Concilio e Daniela Fargione. Intervengono anche i traduttori Anna Nadotti e Norman Gobetti. Amitav Gosh parteciperà anche all’incontro venerdì presso il Lingotto Fiere. L’appuntamento sarà un’occasione per approfondire un tema poco discusso solitamente in letteratura: le catastrofi ambientali, eventi che condizionano da sempre l'esistenza umana e del fatto che oggi, con lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, sono spesso provocate dalle azioni umane. Claudia Rankine , pluripremiata poetessa americana di origini giamaicane, presenta il suo Citizen , libro che ha cambiato i termini della questione razziale negli Stati Uniti e che la racconta secondo un nuovo punto di vista. Secondo Rankine, il ceto sociale, la professione, il quartiere in cui si cresce contano poco rispetto al quell’immenso comune denominatore rappresentato dall’essere nero.

, pluripremiata poetessa americana di origini giamaicane, presenta il suo , libro che ha cambiato i termini della questione razziale negli Stati Uniti e che la racconta secondo un nuovo punto di vista. Secondo Rankine, il ceto sociale, la professione, il quartiere in cui si cresce contano poco rispetto al quell’immenso comune denominatore rappresentato dall’essere nero. Incontro con il sudcoreano Hwang Sok-yong autore di Bianca come la luna . Storia di Bari, una sciamana che attraverso la strada bianca scappa dall'inferno della Corea del Nord devastata dalla carestia e arriva a Londra, nel Regno Unito, dove abitano tutte le lingue e tutte le religioni. Una favola moderna che, attraversando le vite dei migranti e dei dimenticati, si spinge alla folle ricerca di pace e armonia fra gli uomini.

autore di . Storia di Bari, una sciamana che attraverso la strada bianca scappa dall'inferno della Corea del Nord devastata dalla carestia e arriva a Londra, nel Regno Unito, dove abitano tutte le lingue e tutte le religioni. Una favola moderna che, attraversando le vite dei migranti e dei dimenticati, si spinge alla folle ricerca di pace e armonia fra gli uomini. Incontro con padre Alejandro Solalinde in occasione della pubblicazione del suo libro I narcos mi vogliono morto. Padre Solalinde è un prete di strada, nemico dei narcotrafficanti messicani e impegnato nella difesa della dignità dei migranti latinos di passaggio dal Messico agli Stati Uniti. Costretto a una vita sotto scorta racconterà la sua storia al Salone del libro e interverranno con lui Lucia Capuzzi, Moni Ovadia e padre Alex Zanotelli.

Paolo Rumiz racconta è l'appuntamento con il grande scrittore e viaggiatore che racconta l’illusione di un mondo senza confini, governato da un pensiero unico, un pianeta levigato dove le stesse regole valgono ovunque e il diritto d’ingerenza delle grandi potenze ha come primo risultato il proliferare dei muri.

è l'appuntamento con il grande scrittore e viaggiatore che racconta l’illusione di un mondo senza confini, governato da un pensiero unico, un pianeta levigato dove le stesse regole valgono ovunque e il diritto d’ingerenza delle grandi potenze ha come primo risultato il proliferare dei muri. L'incontro Le strade di don Milani organizzato in occasione della pubblicazione del Meridiano Mondadori con tutti i suoi testi. Don Milani , prete per scelta, insegnante per vocazione, nacque da una famiglia ricca e colta di Firenze, si sentiva profondamente colpevole della ricchezza e della cultura che l’avevano nutrito. L’incontro si ripeterà anche sabato 20 maggio.

organizzato in occasione della pubblicazione del Meridiano Mondadori con tutti i suoi testi. , prete per scelta, insegnante per vocazione, nacque da una famiglia ricca e colta di Firenze, si sentiva profondamente colpevole della ricchezza e della cultura che l’avevano nutrito. L’incontro si ripeterà anche sabato 20 maggio. Anime arabe. In memoria di Giulio Regeni. La tragica scomparsa di Giulio Regeni lascia molte domande aperte: è possibile fare ricerca in paesi in cui vigono regimi autoritari? I finanziamenti condizionano gli studiosi? In che modo si può e si deve intervenire nel dibattito pubblico? Che funzione politica assume l'arte in contesti in cui la libertà d'espressione è limitata?

Alla ricerca di prove di vita nello spazio infinito è l’incontro, curato dal Festival della Mente nell’ambito del Superfestival (il progetto che riunisce 71 festival italiani al Salone del libro di Torino), in cui Marco Malvaldi dialoga con Jim Al-Khalili , autore di “Alieni”.

è l’incontro, curato dal Festival della Mente nell’ambito del Superfestival (il progetto che riunisce 71 festival italiani al Salone del libro di Torino), in cui Marco Malvaldi dialoga con , autore di “Alieni”. Incontro La verità e la giustizia sui desaparecidos in Argentina con Daniele Bianchessi in occasione della pubblicazione del libro “Una generazione scomparsa. I mondiali in Argentina del 1978”.

con Daniele Bianchessi in occasione della pubblicazione del libro “Una generazione scomparsa. I mondiali in Argentina del 1978”. Incontro con Burhan Sönmez autore di Istanbul Istanbul in dialogo con Gabriele Santoro a parlare del libro che racconta attraverso il suo sguardo la Turchia di oggi.