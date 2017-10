Salvati dal verde!

Le foreste ci salveranno. È quello che in pratica afferma una ricerca del NCAR (National Center for Atmospheric Researc) di Boulder, in Colorado, in cui si dice che degli 8 miliardi di tonnellate di CO2 emessi ogni anno, il 30% circa viene assorbito dalle foreste (mentre il 40% si accumula in atmosfera ed il restante 30% viene assorbito dagli oceani). Gli alberi della Terra risultano così un valido alleato dei governi nel rispetto, entro il 2012, delle direttive imposte dal Protocollo di Kyoto. Ma non tutte le foreste sono uguali. Secondo lo studio americano, il polmone più efficiente è rappresentato da quelle tropicali, capaci di assorbire il doppio dell'anidride carbonica rispetto alle foreste più settentrionali. E in Italia, come siamo messi? Il Corpo Forestale dello Stato ha effettuato di recente uno studio simile a quello di Boulder. Grazie alla mappatura della superficie forestale nazionale (il 34,7% del territorio), si è calcolato che gli alberi italiani sarebbero in grado di assorbire poco più di 10 milioni di tonnellate della CO2 emessa ogni anno nel nostro paese. Circa l'11% delle emissioni che l'Italia si è impegnata a tagliare. Insomma, un bello sconto. Tra i problemi oggettivi che minacciano i polmoni verdi della Terra vi sono la deforestazione, soprattutto per quanto riguarda le aree tropicali, ma anche desertificazione (in Italia, ad esempio, il 52% del territorio è considerato a rischio) e incendi. Come fare, quindi, per potenziare questa importante risorsa? Si può ridurre il periodo di senescenza, l'invecchiamento delle foreste, e fare in modo che per ogni albero tagliato ve ne sia sempre uno giovane in grado di sostituirlo. Oltre, ovviamente, impegnarsi a combattere i problemi già citati.