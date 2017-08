Salviamo i ciclisti

The Times ha lanciato la campagna in seguito a un grave incidente che ha coinvolto Mary Bowers (nella foto), una giovane giornalista. Ma i ciclisti britannici caduti sulle strade negli ultimi dieci anni, sono stati oltre 1.200. Così alcuni cittadini hanno deciso di chiedere alla politica di impegnarsi per salvare gli amanti della bicicletta. Nello stesso periodo, in Italia le vittime sono state 2.556. Ecco perché da qualche giorno l'iniziativa è sbarcata anche nel nostro paese, grazie alla tenacia di decine di blogger appassionati di ciclismo, ma non solo. Gli otto punti del Times da sottoporre al parlamento italiano sono questi: