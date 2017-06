Samir de Chadarevian. Cosa ci insegnano la filantropia e gli imprenditori illuminati

Le famiglie facoltose hanno enormi capitali da spostare, attraverso le fondazioni e i family office (vale a dire le società specializzate nella gestione dei loro patrimoni). Ciò significa che hanno anche un enorme potere di fare qualcosa di concreto per il Pianeta e per le persone. Sul come e sul perché indaga "Investing for global impact", un report pubblicato dal Financial Times in partnership con GIST (Global Impact Solutions Today) e con il supporto della banca britannica Barclays. La quarta edizione, presentata a marzo a Parigi, dipinge un quadro positivo: un quadro in cui filantropia e impact investing iniziano piano piano a diventare la norma, non più scelte coraggiose di pochi illuminati. Ne parliamo con Samir de Chadarevian, Research Director del rapporto con un lungo curriculum da imprenditore e advisor. Negli anni si è specializzato in innovazione sociale, finanza d’impatto, approccio sistemico, Sdgs (Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu) ed etica come risorse per uno sviluppo sostenibile. Questo report ha un'impostazione molto particolare, perché intervista una categoria precisa di soggetti (fondazioni e family office) e perché prende in esame sia filantropia sia impact investing. Perché avete fatto questa scelta? Il nostro obiettivo è quello di intercettare un movimento di persone abituate ad agire, facendo da moltiplicatore. Ci siamo quindi focalizzati su imprese di famiglia, imprenditori, family office e fondazioni private di famiglia. In questi soggetti troviamo sia la capacità imprenditoriale sia un orientamento specifico al bene del Pianeta, che tra l'altro è raro: magari avessimo più imprenditori lungimiranti! Al centro mettiamo gli imprenditori e il patrimonio che investono sia all'interno della propria azienda sia in attività filantropiche oppure in imprese sociali. L’approccio è olistico: dal nostro punto di vista la stessa persona è un imprenditore, è un investitore nella propria azienda e al di fuori, può essere un filantropo, un padre di famiglia… Ha tanti ruoli ma è comunque un'unica persona. Per lo stesso approccio, secondo noi è sbagliato separare filantropia, impact investing e investimenti che si fanno ad altro titolo. Per giunta abbiamo anche previsto questionari specifici per chi, ad oggi, non è impegnato come filantropo oppure investitore impact. Questo confronto diretto ci permette di imparare l'uno dall'altro. Ci sono ulteriori differenze rispetto alle altre ricerche? Differenziandoci da ricerche più accademiche, noi vogliamo essere pronti a ragionare su quello che sta accadendo oggi e che accadrà domani, non soltanto su dati statistici che hanno bisogno di tempi più lunghi di elaborazione e quindi arrivano sempre con qualche anno di ritardo. Nei nostri questionari chiediamo agli intervistati cos’hanno fatto negli ultimi 12 mesi e cosa vogliono fare nei 12 mesi successivi, proprio per dare modo ai nostri lettori di ricevere stimoli per le loro decisioni. Oltre ai questionari, la ricerca comprende alcune interviste alle famiglie e ad altri operatori che possono essere ministeri, governi, centri di ricerca, imprenditori sociali, ong: chiunque faccia qualcosa che dal nostro punto di vista è interessante, o anche controverso. Intervistiamo anche chi non vuole fare impact investing, per capire il perché, le barriere che percepisce.

Foto in apertura © Spencer Platt/Getty Images