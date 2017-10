Sanders-Clinton, il dibattito per le primarie di New York è infuocato

A pochi giorni dalle primarie nello stato di New York che potrebbero rivelarsi decisive per la scelta del candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Hillary Clinton e Bernie Sanders si sono affrontati in un dibattito televisivo rovente.

Clinton ha votato a favore della guerra in Iraq

225mila euro a conferenza da Goldman Sachs

Sanders attaccato sui fabbricanti di armi

Il salario minimo a 15 dollari l’ora

Clinton ancora in testa nei sondaggi

Immagine di apertura: ©Justin Sullivan/Getty Images