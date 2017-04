La nostra cucina è gentilezza in risposta all’odio

Un suggerimento gentile, non un’imposizione. Questo è il tono scelto da Red Canzian e dalla figlia Chiara per il loro libro, Sano vegano italiano, pubblicato da Rizzoli. Ora che è uscito in libreria, hanno avuto la bellissima idea di organizzare un tour di presentazione non solamente però nelle librerie, bensì nei ristoranti, così da far assaggiare direttamente a tutti le ricette ideate da Chiara e da lei cucinate. Così che si possa giudicare l’idea dell’alimentazione vegetale con le papille gustative, non coi pregiudizi.

Red Canzian: il momento in cui sono diventato vegetariano

Chiara Canzian, la nostra tradizione più un pizzico di inventiva

Lucio Cavazzoni e la crescita di consapevolezza

Vegetale, ma bio

Ho scritto il libro che avete tra le mani perché mi auguro che qualcosa possa cambiare, e se anche tu ci credi e ci tieni a migliorare il mondo in cui viviamo, racconta alle persone che ami quello che spero sarò riuscito a trasmettere. Parla della passione e del rispetto che dobbiamo avere per noi stessi, per gli altri, per la vita. Sicuramente mi farei meno nemici e scatenerei meno perplessità a occuparmi soltanto di musica, invece di studiare, documentarmi per capire quanto ciò che mangiamo possa fare bene o male al nostro corpo, e scriverne. Ma proprio perché ho la fortuna di essere conosciuto da un grande pubblico, credo sia un dovere tentare di avvicinare più persone possibili a queste argomentazioni. Poi starà alla coscienza e allo spirito di sacrificio di ognuno di noi scegliere la strada che ritiene la più giusta da seguire e decidere come interpretare al meglio la propria vita.