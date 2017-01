Secondo WWF e Legambiente le coste italiane sono altamente inquinate

Secondo i dati ufficiali raccolti dal Ministero per la Salute, su un totale di 7375 km di coste italiane, soltanto 405 km, la maggior parte dei quali in Campania e Lazio, non sono balneabili per inquinamento di nitrati, colibatteri, ammoniaca e altro. Di 1057 km (14,3%) non si conosce lo stato perchè non sono stati fatti dei prelievi, 5017 km di coste italiane sono state controllate e sono risultate balneabili. Un buon risultato. Le associazioni ambientaliste la pensano diversamente. Della Seta di Legambiente: "Le analisi riportate dal rapporto non sono da considerarsi esaustive. I monitoraggi infatti prendono in considerazione batteri e un piccolissimo gruppo di sostanze chimiche, mentre resta fuori tutto un insieme di sostanze - dagli idrocarburi ai metalli pesanti passando per altri veleni, quali per esempio l'arsenico - che possono dare un quadro più esaustivo della salute delle nostre acque".

Lo stato di salute delle coste italiane secondo Wwf e Legambiente