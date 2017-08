Sarà l’acqua l’incubo del futuro

Secondo gli 899 scienziati dell'Ipcc (gruppo intergovernativo per l'evoluzione del clima) l'incubo dell'acqua (alluvioni, siccità) riguarderà milioni di abitanti nei cinque continenti e i primi cambiamenti sono già evidenti: i ghiacci dell'Artico si sono ridotti globalmente del 10-15%. Le Alpi nei prossimi 100 anni vedranno le loro nevi perenni ridursi del 50%. Gli scienziati fanno notare che negli ultimi 20 anni la riduzione delle nevi è stata pari a quella verificatesi nei 70 anni precedenti. Ghiacciai e terreni ghiacciati meno estesi cambieranno il paesaggio e provocheranno tanto la riduzione delle riserve idriche, quanto un maggior dissesto idrogeologico per le accresciute infiltrazioni d'acqua. L'aumento della temperatura farà crescere il volume delle acque marine con conseguente aumento del loro livello a cui si aggiungerà un ulteriore innalzamento provocato dallo scioglimento dei ghiacciai; si modificheranno anche la salinità, il comportamento delle onde e la circolazione delle correnti marine. La vita di milioni di persone insediate lungo le coste sarà messa in pericolo; l'intrusione di acqua salata comprometterà importanti riserve di acqua dolce; intere isole saranno sommerse. Ted Scambos, direttore della ricerca, conferma che la causa degli inaspettati cambiamenti ambientali è dovuta all'aumento delle temperature estive negli ultimi anni, determinato a sua volta quasi sicuramente dal riscaldamento globale del pianeta. Nonostante, infatti, la temperatura annuale complessiva sia rimasta costante nel tempo, le estati polari sono state più calde di ben tre gradi, sufficienti a scatenare l'inarrestabile processo di fusione della superficie ghiacciata.