Saragozza 2008: ci siamo anche noi!

Da circa due settimane, per la precisione dal 14 di giugno, si sta svolgendo a Saragozza l'Expo, cioè la stessa manifestazione che nel 2015 approderà anche da noi, a Milano.

Temi diversi - in questo Expo il focus è "L'acqua come elemento di sviluppo sostenibile", in quello del 2015 sarà "Nutrire il pianeta, energia per la vita" - impegno comune per risolvere problemi legati allo sfruttamento delle risorse del pianeta.

Anche per questo il nostro padiglione a Saragozza è a Impatto Zero®: grazie allo sforzo comune del Ministero degli Affari Esteri e di LifeGate, le emissioni di CO2 della nostra area sono state calcolate, ridotte e compensate con la creazione di metri quadrati di nuova foresta in Costa Rica.

I visitatori attesi all'Expo - un'area di 25 ettari proprio sul fiume Ebro, all'interno del Parco Metropolitano dell'Acqua - sono circa 100.000 al giorno, per un totale di 10-12 milioni di visitatori complessivi entro la chiusura dell'evento, il 14 settembre.

Se volete saperne di più sull'allestimento del padiglione italiano, sui tre Padiglioni tematici principali (il Padiglione-Ponte, la Torre dell?Acqua e l?Acquario fluviale), sulle Piazze tematiche o sugli eventi, potete consultare il sito www.exposaragozza2008.it

Chiara Boracchi