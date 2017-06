Cambiamenti climatici, una studentessa porta la Nuova Zelanda in tribunale

“Voglio che il mio governo si impegni davvero per il futuro dei giovani neozelandesi, perché saranno loro a dover affrontare le conseguenze del riscaldamento globale", è per questo che Sarah Thomson, 26enne studentessa di legge, ha deciso di portare in tribunale il governo della Nuova Zelanda per costringerlo ad adottare misure più stringenti contro i cambiamenti climatici.

Per Sarah Thomson ci vuole più audacia

Da soli non si va lontano, è necessario uno sforzo globale

I precedenti in aula