Se facessimo a meno dei legni tropicali?

I venditori di legno, gli architetti e i mobilieri optano troppo spesso per legni che definiscono pregiati e che sono davvero belli: parquet di wengé, di iroko o di Merbau, tavoli di tanganika, mogano o okoumé, mobili per l'aperto di teak o bangkirai (chiamato anche yellow balau), infissi di doussié o okoumé. Quasi tutte queste essenze sono molto resistenti e di una bellezza tale che non vanno mai fuori moda, basta pensare a un mobile di mogano o a un parquet di wengé. Scegliendo questi legni, quasi tutti originari delle foreste primarie dell'Asia, Africa e America, contribuiamo direttamente all'ulteriore distruzione di queste, già diminuite del 80% negli ultimi decenni. Inoltre si tratta per lo più di alberi che crescono molto lentamente e che solo dopo centinaia di anni raggiungono il massimo del loro splendore (il red cedar per esempio può diventare più alto di 60 metri). Esistono due possibilità per usare legno senza recare danni alla natura: scegliere legno FSC (Forest Stewardship Council), un sistema di certificazione che consente al consumatore di riconoscere i prodotti che vengono da foreste gestite in modo corretto dal punto di vista sociale e ambientale. FSC è il marchio fondato da un gruppo di associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace. Non tutte le essenze possono avere questa certificazione, perchè non tutte si prestano a coltivazioni secondo criteri compatibili con l'ambiente. Inoltre alcune essenze sono ormai talmente rare perchè sovrasfruttate in passato, che non si prestano a nessun tipo di uso. L'altra possibilità sta nella scelta di un legno che non presenti problemi: castagno, noce, frassino, larice (da evitare quello siberiano non certificato), ciliegio americano, betulla, faggio, acero, abete e pino. Tenendo presente che con la scelta dei legni tropicali si contribuisce a danneggiare il clima, degli ecosistemi unici e delle popolazioni particolari, si riesce sicuramente ad apprezzare di più il bel colore caldo del ciliegio americano, la venatura delicata della betulla, la compatezza del noce. Rita Imwinkelried