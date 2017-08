Segni vitali

Sono le cifre nude dei trend mondiali in campo di ambiente, economia, scelte politiche e sociali.

Le fornisce il Worldwatch Intitute di Washington che come ogni anno, dopo la pubblicazione dello State of the World, fa uscire anche una serie di pubblicazioni su singole tendenze: "Vital signs", segni vitali.

Al primo posto, i problemi delle scelte energetiche, sia per il clima che per la qualità della vita.

La produzione globale di auto - spiega il rapporto - è cresciuta del 4,5% nel 2004, per un totale di 44 milioni di modelli. La produzione di Suv, i jeepponi da città, ha raggiunto un nuovo record: 18 milioni di esemplari, + 6% rispetto al 2003.

Inoltre, tra il 2003 e il 2004, la capacità nucleare installata è cresciuta del 2%, raggiungendo quota 366.000 megawatt, la più alta mai raggiunta. Se il consumo mondiale di petrolio cresce del 3,4%, quello che viene dai campi continentali americani precipita: da 8 milioni di barili al giorno nel 1970 agli attuali 2,9. E la produzione è in caduta libera in 33 dei 48 paesi produttori di cui 6 degli 11 membri dell'Opec!

Ma non ci sono solo cattive notizie, sul fronte energetico mondiale.

Secondo i Vital signs del Worldwatch Institute, la capacità globale dell'energia dal vento è salita del 20% nel 2004, per arrivare a circa 47.760 megawatt, abbastanza di che fornire energia a più di 22 milioni di abitazioni in Europa. Idem per la produzione di celle solari: il 58% in più rispetto al livello 2003. Il Giappone detiene la leadership, seguito dall'Europa. I collettori termici solari sono cresciuti del 17% nel 2004, e la Cina vince la corsa con più della metà della capacità mondiale di riscaldamento da questa fonte. Cresce la produzione di bioetanolo (13,6%) e di biodiesel (18%).

Mentre Toyota e Honda hanno venduto, sempre negli Stati Uniti, 120.000 veicoli ibridi-elettrici dal 1999 e ci si aspetta che le vendite, solo nel 2005, si attestino su 200.000 macchine.

E sempre nel campo delle risposte positive, i consumatori chiedono più alimenti, latte e uova e anche carne, da allevamenti che alimentano a erba gli animali, o addirittura bio, mentre solo negli USA gli investimenti socialmente responsabili raddoppiano ogni anno. Se i segni sono questi, il mondo può sperare. Vivamente.

Stefano Carnazzi