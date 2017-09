Sei in Lombardia? Questo weekend esci e scatta!

Vi abbiamo già parlato di Obiettivo Terra, il concorso fotografico nazionale che scadrà domenica 23 marzo, organizzato da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus con lo scopo di valorizzare il patrimonio ambientale dei parchi nazionali e regionali italiani. Se vi trovate in Lombardia, avete un motivo in più per partecipare: se non l'avete ancora fatto, questo weekend visitate uno dei parchi della regione, armati di macchine fotografiche, cavalletti e tanta buona volontà. Gli scatti saranno visionati dalla redazione di LifeGate che premierà i 3 più belli con una menzione speciale e la pubblicazione delle fotografie sul portale. Per partecipare al concorso fotografico nazionale è necessario scattare una foto in uno dei parchi e caricarla tassativamente entro il 23 marzo attraverso i siti www.fondazioneuniverde.it o www.societageografica.it. Fa fede la data di caricamento della foto. Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia pena l’esclusione dal concorso. I vincitori del primo premio di 1.000 euro e delle 3 menzioni speciali LifeGate saranno proclamati il prossimo 16 aprile. Con questa iniziativa LifeGate si unisce a Fondazione Univerde per promuovere le bellezze naturale dei Parchi, in particolare della Lombardia, e rafforza il proprio legame con il territorio. Dal 2002, infatti, attraverso il progetto Impatto Zero®, LifeGate è impegnata in prima persona nella tutela di alcune aree verdi della Regione, tra cui il Parco lombardo della valle del Ticino (dove sono stati effettuati interventi di creazione e tutela di una superficie pari a 1.286.800 mq), il Parco del Rio Vallone (interventi di creazione e tutela di una superficie pari a 65.385 mq) e la Foresta Carpaneta (interventi di creazione e tutela di una superficie pari a 50.000 mq).