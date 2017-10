Semaforo verde per auto più pulite

Qual è il problema? Le automobili emettono il 12% dell'anidride carbonica in Europa, che sembra essere la causa principale del riscaldamento globale. Nel 1998 i produttori europei, giapponesi e coreani si sono impegnati con la Commissione Ue per abbassare le emissioni di CO2 fino a 140 g/km nel giro di 10 anni. Ma l'accordo volontario non ha ingranato, e l'esecutivo europeo ha quindi proposto delle misure vincolanti. In sostanza: le nuove auto non dovranno emettere più di 120 grammi di CO2 per chilometro entro il 2012. E le case automobilistiche inadempienti saranno multate 95 euro per grammo dal 2015. Ieri (25 settembre) è arrivato il primo via libera dall'europarlamento: la commissione ambiente ha detto sì. Soddisfatti i verdi europei. "Gli europarlamentari non hanno ceduto alle pressioni dell'industria automobilistica, e hanno votato per mantenere l'ambizione della proposta originale della Commissione Ue", ha commentato l'eurodeputata tedesca Rebecca Harms. Delusa, invece, l'associazione dei costruttori europei di automobili (Acea). Che voleva ritardare l'introduzione del nuovo limite e dimezzare le multe previste per le inadempienze. Stando così le cose, l'Acea si è detta preoccupata per il futuro della produzione automobilistica in Europa. Ma la partita tra industria e ambiente è ancora aperta. La proposta di legge sulle "auto pulite" sarà votata dal Parlamento in assemblea plenaria entro fine anno. E poi dovrà essere approvata anche dai 27 stati membri. Gianluca Cazzaniga