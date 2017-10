Senigallia, addio alla pineta, diventerà un parcheggio

Lo scorso 4 ottobre si è celebrata la Festa degli alberi, istituita dal governo nel 2000 per favorire la diffusione dei concetti di sviluppo sostenibile e di conservazione della biodiversità. Quasi in contemporanea con questa ricorrenza, mentre nel resto del Paese numerosi alberi venivano messi a dimora, a Senigallia, in provincia di Ancona, è iniziato l’abbattimento di 68 alberi. Gli alberi in questione, in prevalenza pini domestici (Pinus pinea), ma anche lecci (Quercus ilex) e ailanti (Ailanthus altissima), sorgono, o meglio sorgevano, a ridosso della stazione ferroviaria, in viale Bonopera, e costituivano un piccolo polmone verde in un’area piuttosto cementificata. Al loro posto sarà realizzato un parcheggio. Quando è ormai evidente che le città debbano adottare politiche volte allo sviluppo della mobilità sostenibile, ampliando le zone ciclo-pedonali e investendo nella mobilità pubblica, sembra venir favorita ancora una volta la mobilità privata, tra le principali cause dell’inquinamento atmosferico che sta letteralmente uccidendo l’Italia.

