Sergio Campo dall’Orto e l’imprenditoria italiana

Ne abbiamo parlato con Sergio Campo dall'Orto, Direttore Generale di Alintec, durante il Salone dei nuovi imprenditori tenutosi a Milano, il 30 e 31 ottobre. Sergio, qual è il primo passo per iniziare a fare impresa? Il primo step è di far valutare la propria idea. Tanti giovani son convinti di aver scoperto prodotti e soluzioni originali, ma poi si scopre che sono idee già esistenti, magari nascoste dentro il cassetto di alcuni colleghi di altre università. Qual è il ruolo di Alintec quindi? Siamo una sorta di tutor, di accompagnatori per i giovani che vogliano fare impresa. Valutiamo se l'idea è vincente, se può essere proposta sul mercato e se può essere venduta, quali costi può avere se sviluppata e soprattutto con quale alleanza si può far crescere l'azienda. Dei veri e propri talent-scout? Sì, esattamente. Cerchiamo di individare tanti e nuovi giovani con idee valide e in particolar modo speriamo che rimangano qui in Italia. Non vogliamo che ci siano dei talenti, delle capacità, che poi vengano utilizzate da altre aziende all'estero. Un esempio? Uno su tutti è certamente Lorenzo Thione, uno studente di Como, l'inventore di Bing. Il nuovo motore di ricerca, acquisito da Microsoft per una cifra pari a 100 milioni di dollari, diventerà presto il vero concorrente di Google. Come si può agire per coltivare in casa i propri talenti? È necessario che il sistema pubblico faccia da supporto, deve dare le opportunità di conoscenza e deve promuoverle. Poi il sistema bancario deve sostenerle finanziaramente. Da noi manca completamente una cultura del rischio sulla nuova imprenditoria. Le strutture finanziare sono disposte a finanziare nuove idee solo se provengono da aziende già affermate. Non trovo quasi nessuno che sia disposto a promuovere idee nuove e provenienti da giovani imprendori.