Servizio civile, il prezioso volontariato dei giovani di oggi per il futuro di tutti

Edoardo ha 20 anni, Giorgio ne compirà 40 tra poco e in comune, nel loro curriculum, hanno il servizio civile. Il primo lo sta svolgendo in un circolo di volontariato di Legambiente e ha scelto un progetto che parla di sostenibilità, di rifiuti e mobilità, i problemi che attanagliano la sua città. Edoardo studia, incontra persone e sa che il cambiamento passa dal contatto con le persone. Per lui, il servizio civile volontario è uno strumento utile per se stesso e per le persone che incontra.

Dall'obiezione di coscienza al servizio civile

Giovani e servizio civile, per il presente e il futuro della comunità