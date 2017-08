Nell'anno della biodiversità non solo buone notizie, ma anche qualche nuvola all'orizzonte: una pianta su cinque rischia infatti di scomparire. Uno studio durato cinque anni e condotto da tre prestigiosi istituti ( Royal Botanic Gardens Unione Internazionale per la conservazione della natura )ha dimostrato come, delle 4 mila piante esaminate, il 22% sia classificato come "minacciato". Di questo totale, il 4% si trova invece "in serio pericolo", il 7% è "in pericolo " e l'11% è "vulnerabile".



Nell'81 per cento dei casi la colpa è degli esseri umani: i principali imputati sono infatti attività riconduncibili all'uomo, come agricoltura intensiva , allevamento, disboscamento, urbanizzazione. Tra le piante più minacciate troviamo le conifere, mentre la foresta tropicale umida è la più degradata della Terra.



La ricerca dei botanici britannici, già di per sé allarmante, se incrociata con le proiezioni dei climatologi delle Nazioni Unite determina inoltre un quadro ancora più sconfortante: molti biologi ritengono infatti plausibile il rischio di sesta estinzione di massa nella storia del pianeta, la prima determinata dall'uomo.



Alla distruzione degli habitat, all'inquinamento e alla caccia, che rappresentano oggi i fattori di rischio dominanti, si sta aggiungendo infatti il caos climatico prodotto dall'uso dei combustibili fossili e dalla deforestazione.



La prospettiva è quella di un aumento di temperatura che nell'arco del secolo, a secondo della nostra capacità di correggere la rotta, potrà variare dai 2 ai 6 gradi. E adeguarsi a un salto termico così repentino per molte specie sarà impossibile: nell'ipotesi peggiore fino a sette specie su dieci potrebbero scomparire.



La tutela della biodiversità, una necessità sempre più stringente.