Migranti, sgomberati a Roma un centinaio di rifugiati

La cosiddetta “emergenza migranti” arriva a Roma, a due passi dalla centralissima stazione Termini, dove questa mattina si è assistito a scene di guerriglia per lo sgombero di un centinaio di migranti dai giardini di piazza Indipendenza. Giardini che, spiega la Polizia, erano “abusivamente occupati da circa 100 cittadini stranieri già occupanti di via Curtatone”, e per la precisione di un edificio sfitto da tempo ma di cui ora il legittimo proprietario ha richiesto l’utilizzo, e per questo sgomberato. Secondo le forze dell’ordine “l’intervento si è reso urgente e necessario dopo il rifiuto di ieri ad accettare una sistemazione alloggiativa offerta dal comune di Roma, ma soprattutto per le informazioni di alto rischio pervenute, inerenti il possesso da parte degli occupanti di bombole di gas e bottiglie incendiarie”.

Il Baobab Experience

"Ennesimo sgombero senza alternativa. Le persone devono essere trattate in maniera dignitosa!" @tommasof73 di MSF, da #PiazzaIndipendenza pic.twitter.com/gdJ0pQ1T04 — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 23 agosto 2017