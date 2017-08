Share the Meal, l’app per donare 40 centesimi e sfamare i bambini siriani

Un'app per donare anche solo 40 centesimi di euro ed acquistare così un pasto per i bambini rifugiati siriani. Share the Meal è oggi disponibile anche in Italia e nel resto del mondo, dopo un periodo sperimentale in Austria, Germania e Svizzera. L'applicazione realizzata dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp), consente a tutti coloro che possiedono uno smartphone di sfamare i più piccoli, con un semplice “tap” sullo schermo. Dopo il periodo di prova che ha visto 120mila utenti fornire oltre 1,7 milioni di pasti a scuola per i bambini nel Lesotho, nell’Africa australe, ora il Wfp lancia l'iniziativa dedicata ai bambini rifugiati siriani in Giordania, che partecipano al programma di pasti scolastici del programma.

Immagine di copertina Kutluhan Cucel /Stringer/Getty