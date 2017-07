Si apre il Polo Nord, si deve chiudere la pesca

Alla vigilia dell'apertura della conferenza dell'Anno Polare Internazionale che si svolgerà fino al 27 aprile a Montréal, in Canada, più di 2.000 scienziati provenienti da 67 paesi hanno chiesto un accordo internazionale per chiudere i mari artici alla pesca commerciale.

Il recente ritiro dei ghiacci durante i mesi estivi ha aperto nuove opportunità per i pescherecci di avventurarsi in un territorio che si trova in acque internazionali poco regolamentate, al di fuori delle zone economiche esclusive delle nazioni che circondano l'Oceano polare. Un'area, secondo la rivista scientifica internazionale Nature, di oltre 2,8 milioni di chilometri quadrati che potrebbe restare priva di ghiacci durante i mesi estivi entro 10-15 anni.

Nel documento inviato si legge: "La comunità scientifica attualmente non ha a disposizione sufficienti informazioni biologiche per comprendere la presenza, l'abbondanza, la struttura, i movimenti, e la salute degli stock ittici e il ruolo che svolgono nell'ecosistema più ampio dell'Oceano artico centrale". Nella lettera inviata dagli scienziati si chiede ai paesi artici di sottoscrivere una moratoria sulla pesca commerciale nella regione, fino a che non saranno condotte ulteriori valutazioni, anche su balene, foche, orsi polari e tutti gli animali che vivono nell'Artico.