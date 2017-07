Emergenza siccità, mezza Italia in stato di calamità naturale per la mancanza d’acqua

La Calabria è ufficialmente la prima regione ad aver proclamato lo stato di calamità per l’emergenza siccità, ma almeno altre nove (le Marche e il Molise, in particolare l’hanno già dichiarato) sono pronte a farlo se nelle prossime ore un massiccio arrivo della tanto attesa pioggia, che è già arrivata al Nord, non dovesse dar tregua. L'allarme riguarda tutto il Paese e tutti i settori: manca l’acqua per l’uso domestico, ma anche i danni ambientali e per l’agricoltura iniziano a farsi ingenti.

Lago prosciugato, rubinetti chiusi

Quasi la metà dell'acqua va dispersa

Un disastro per l'agricoltura

#siccitá, Coldiretti: circa i 2/3 dei campi coltivati lungo tutta la Penisola sono senz’acqua pic.twitter.com/IcrovZFyS4 — Coldiretti (@coldiretti) 23 luglio 2017

I rimedi: stato di calamità e dighe più efficienti