Sir Ronald Ross. Chi era costui?

Conoscete Enrico Fermi? Avete mai sentito parlare di Heisenberg? E di Niels Bohr? Certo direte voi, sono tutti famosi fisici. Ed è inutile citare l'onnipresente Albert Einstein che fa le linguacce da poster, magliette e tantissimi libri non solo di fisica. In quanto a notorietà anche i chimici non se la cavano male: Mendeleev per esempio il cui nome viene riportato in tutte le pareti delle classi del mondo sulla sua tavola periodica. E poi ci sono Celsius, Amedeo Avogadro, Antonio Natta ecc. Certo, lo ammetto, sono tutte persone dotate di una certa intelligenza ma, sappiate cari amici, che il fulmine del genio ha colpito anche una vasta categoria di intelligentoni che però la storia ha completamente dimenticato. Sto parlando, ovviamente, degli entomologi, alcuni dei quali hanno scoperto mirabili cose sul mondo a sei zampe ma il mondo li ha ignorati. Parlo di Guido Grandi per esempio, che ha tolto ogni ombra, ogni dubbio sull'impollinazione del fico. Eppure a questo importante personaggio è stato dedicato solo un piccolo giardino nella periferia di Bologna. E invece esistono piazze, vie, scuole e addirittura degli ospedali che riportano in bella vista il nome di Einstein. E che dire di Jean Henri Fabre, entomologo geniale scopritore, tra le altre importanti cose, della stupidità degli insetti. Ebbene, io dico no! E' giunto il momento in cui il mondo deve sapere che sono esistiti grandi uomini che si sono occupati di insetti. E quindi oggi vorrei trascinare fuori dall'oblio un grandissimo entomologo/medico: l'inglese Sir Ronald Ross. Questa intelligente persona scoprì nientepopodimeno che alcune zanzare sono vettrici del terribile morbo della malaria. Nel 1897 infatti, lo scienziato capì che i parassiti si annidano nell'apparato digerente delle zanzare e quindi, dopo una puntura, passano all'uomo facendolo ammalare. Ma la storia non finisce di certo qui, un entomologo di razza non si ferma davanti alla prima battaglia vinta, egli vuole vincere la guerra. E fu così che, suggerendo ai posteri la frase "armatevi e partite", spedì due suoi collaboratori nel bel mezzo della giungla indiana infestata, tra le altre cose di zanzare assetate di sangue e gonfie di plasmodi malarici. I due furboni, però, rimasero in tenda per ben due mesi non osando mettere fuori neanche il naso. E fu così che ritornarono sani e salvi dal loro maestro. In un luogo dove abitualmente ci si ammalava di malaria, la malattia non veniva trasmessa se non si era punti da questi insetti. Sir Ross prese alcune zanzare infette e fece pungere il suo unico figlio: pensate alla gioia, cari amici, alle lacrime di commozione quando Sir Ross vide il suo figlioletto delirare in fin di vita sotto l'effetto della malaria. Quella infatti fu la prova schiacciante della veridicità della sua teoria. Piaciuta la storia? A mio avviso è molto più avvincente di quella relativa a Newton e la sua mela, che in confidenza, mi sembra piuttosto banale. Eppure siete mai transitati per Stazione Ross? Avete mai cercato sul navigatore Via Sir Ross? Assolutamente no, a questo genio della entomologia non è stato dedicato manco un vicoletto. Ma voglio chiudere con una buona notizia: il figlio di Ross, dopo essersi avvicinato pericolosamente alla morte, riuscì a spuntarla e a ritornare sano come un pesce. E padre e figlio vissero per sempre felici e contenti.